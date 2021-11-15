بعد يومين من تغيبه.. العثور على مفقود الحاير

الرياض - محمد عبدالله - أعلن فريق «إنجاد» للبحث والإنقاذ، عن العثور على مفقود محافظة الحاير بمنطقة الرياض، سليمًا؛ حيث نفد وقود مركبته، وذلك بعد يومين من ورود بلاغ بفقده.

وأوضح فريق إنجاد -عبر تويتر- أن عضوين من الفريق تمكنّا من العثور على مفقود الحاير، وذلك بعد التواصل معه عبر الجهاز اللاسلكي وتحديد موقعه، الذي تبين أنه يبعد عن منطقة البحث ٤٠ كيلو مترا، وقد نفد وقود مركبته، وعلى الفور قام أعضاء الفريق بالتوجه له وتقديم اللازم.

وكان فريق «إنجاد» أعلن منذ يومين ورود بلاغ عن شخص مفقود بالقرب من الرياض بمحافظة الحائر، ويستقل مركبة من نوع «كلورادو».

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