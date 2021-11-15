«مرور المدينة» يتفاعل مع بلاغ مواطن ويضبط قائد مركبة مخالفًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، ضبط قائد مركبة مخالف بالمدينة المنورة، وإحالته للهيئة المرورية، وذلك تجاوبًا مع بلاغ من أحد المواطنين.

وقال المرور ، عبر تويتر؛ ردًا على بلاغ من مواطن «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

ووثق المواطن بلاغه بمقطع مصور لقائد إحدى المركبات في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة، وقد أخرج جسده بالكامل من نافذة السيارة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

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