فتح باب القبول في كلية التقنية بوادي الدواسر

أعلنت الكلية التقنية في محافظة وادي الدواسر، عن موعد بدء التسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ، حيث سيتم فتح بوابة القبول لمدة عشرة أيام، بدءاً من الأحد القادم 16 ربيع الآخر 1443هـ، وتغلق بوابة القبول يوم الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1443هـ.
وأوضحت الكلية، أن التسجيل سيكون متاحاً عبر " بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.
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