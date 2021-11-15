شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي 21 نوفمبر ‪ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل؛ تعقد خلال الفترة 21 - 23 نوفمبر 2021م فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي 2021 (HIMSS) في نسخته الثالثة تحت شعار" ما بعد كوفيد-19: تبنّي تقنيات الصحة الرقمية كمعايير جديدة" بتنظيم من المجلس الصحي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية بالتعاون مع منظمة جمعية أنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية الأمريكية (HIMSS) ، والشراكة مع وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وسيناقش المؤتمر الذي يعقد عبر الاتصال المرئي المستجدات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات في جلسات متنوعة وحوارات عالمية عن تحديات النظام الصحي والحلول المتاحة لتطويره، وتسخير الصحة الرقمية لبناء استجابات فعالة للأوبئة المستقبلية.

وسيتناول المؤتمر أحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية في مجال الرعاية الصحية وسبل الاستفادة منها، ونشر الوعي بأهمية تقنية المعلومات الصحية ودورها الفاعل في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات والاستخدام الأمثل للموارد في القطاعات الصحية، إضافةً إلى إبراز دورها الحيوي وتوفير أعلى جودة ممكنة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.

وسيتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من المحاور المختلفة ومنها؛ الصحة المتصلة: المعايير والتقنيات الناشئة للتشغيل البيني، إستراتيجيات التحول الرقمي في الرعاية الصحية - الدروس المستفادة وخرائط الطريق-، الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا لتعزيز إدارة صحة السكان، إدارة البيانات: تقليل الاختلافات السريرية وتعزيز العدالة الصحية، تطبيق الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

وسيحظى المؤتمر بمشاركة خبراء ومتخصصين في قطاع الرعاية الصحية الرقمية من داخل وخارج المملكة، ويتخلله العديد من المحاضرات وورش العمل القصيرة "عن بُعد"، يقدمها متخصصون من المملكة وخارجها في مجال تقنية المعلومات والرعاية الصحية، وبإمكان المسجلين الحصول على عضوية مجانية لدى منظمة جمعية أنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية الأمريكية (HIMSS)، لمدة عام كامل، كما سيحصل المشاركون على 15 ساعة طبية تعليمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.