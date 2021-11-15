عرض حياته والآخرين للخطر.. “المرور” تضبط شخص قاد مركبته بتهور بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المديرية العامة للمرور عن ضبط شخص قاد مركبته بشكل متهور معرضاً حياته والآخرين للخطر.
وأوضحت “المرور” في تفاعل منها مع مقطع فيديو أرسله لحسابها على “تويتر”، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وأبان المقطع لحظة قيادة شخص المركبة وهو جالس على نافذة مقعد القيادة غير مبال بحياته والآخرين ، وذلك على طريق رئيسي بالقرب من حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة.
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