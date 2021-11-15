إعلامي رياضي: هؤلاء اللاعبون يجددون للعميد قريبا.. و”المولد” يريد الرحيل (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

كشف الإعلامي الرياضي، نجيب الجداوي، السبب في تأخير تجديد نادي الاتحاد عقود بعض لاعبيه، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللاعب فهد المولد لا يرغب في البقاء ضمن صفوف العميد.

وقال الجداوي، في تصريحات متلفزة، إن “السبب في تأخير تجديد نادي الاتحاد عقود بعض لاعبيه، خاصة الذين دخلوا الفترة الحرة، هو موضوع السقف الأعلى للاعبين، الذي لم يصدر فيه حتى الآن قرارات نهائية ورسمية”.

وأضاف الجداوي: “لدي معلومات تفيد أن الاتحاد سيجدد عقود سعود عبدالحميد، والمالكي، والبيشي، حال توصلوا إلى اتفاق، ولكن اللاعب فهد المولد لا يرغب في البقاء ضمن صفوف الاتحاد”.

وتابع: “الأندية التي تتمتع بحضور جماهيري كبير وكفاءة مالية، قادرة على تجديد عقود لاعبيها دون الدخول في مزيدات من أندية أخرى، ولكن الموضوع يحتاج إلى وقت فقط”.

وسبق وأن كشفت مصادر أن إدارة الاتحاد قررت خصم 35 % من الراتب الشهري للاعب فهد المولد، وذلك بعد انفعاله خلال استبداله في مباراة فريقه أمام الشباب، التي خسرها العميد بهدفين نظيفين، قبل أن يقدم اللاعب اعتذاره لإدارة النادي وجماهيره.