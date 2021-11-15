تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يهبط دون 82 دولارًا

محمد بن مسعود - الدمام - انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر 0.6 %

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، في ظل دعوات للرئيس الأمريكي “جو بايدن”؛ باستخدام احتياطي البترول الإستراتيجي في مواجهة ارتفاع أسعار البنزين، وسط صعود التضخم في البلاد.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.7 % أو 55 سنتًا عند 81.62 دولار للبرميل، في الساعة 08:53 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر 0.6 % أو 48 سنتًا إلى 80.31 دولار.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حثّ زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي “تشارلز شومر”، الرئيس “جو بايدن”، على السحب من احتياطيات البلاد الإستراتيجية.

وصرح “بريان ديسي”، المسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة “سي إن إن”، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قائلاً: أوضح الرئيس أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.