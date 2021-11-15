تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، في ظل دعوات للرئيس الأمريكي “جو بايدن”؛ باستخدام احتياطي البترول الإستراتيجي في مواجهة ارتفاع أسعار البنزين، وسط صعود التضخم في البلاد.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.7 % أو 55 سنتًا عند 81.62 دولار للبرميل، في الساعة 08:53 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر 0.6 % أو 48 سنتًا إلى 80.31 دولار.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حثّ زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي “تشارلز شومر”، الرئيس “جو بايدن”، على السحب من احتياطيات البلاد الإستراتيجية.
وصرح “بريان ديسي”، المسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة “سي إن إن”، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قائلاً: أوضح الرئيس أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
15 نوفمبر 2021 – 10 ربيع الآخر 1443 09:50 AM
انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر 0.6 %تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يهبط دون 82 دولارًا
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، في ظل دعوات للرئيس الأمريكي “جو بايدن”؛ باستخدام احتياطي البترول الإستراتيجي في مواجهة ارتفاع أسعار البنزين، وسط صعود التضخم في البلاد.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.7 % أو 55 سنتًا عند 81.62 دولار للبرميل، في الساعة 08:53 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر 0.6 % أو 48 سنتًا إلى 80.31 دولار.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حثّ زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي “تشارلز شومر”، الرئيس “جو بايدن”، على السحب من احتياطيات البلاد الإستراتيجية.
وصرح “بريان ديسي”، المسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة “سي إن إن”، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قائلاً: أوضح الرئيس أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يهبط دون 82 دولارًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.