حالة أمطار رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه: تستمر حتى 8 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
15 نوفمبر 2021 – 10 ربيع الآخر 1443 09:42 AM
مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الريث والعارضة والعيدابيحالة أمطار رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه: تستمر حتى 8 مساء
نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
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