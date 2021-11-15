مبادرة وطنية موجهة للمجتمع.. الصحة تطلق حملة أعرف “أرقامك”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس: أطلقت الصحة حملة أعرف “أرقامك” التي تُعد مبادرة وطنية صحية موجهة لجميع أفراد المجتمع, وتهدف إلى التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر على صحة الفرد وتشمل “معدل الضغط, وقياس السكري, وقياس محيط الخصر, ورقم كتلة الجسم” . ويُمكن للمستفيد إدخال ومتابعة أرقامه الصحية عبر تطبيق “صحتي” بكل يسر و سهولة، حيث يساعده التطبيق على المتابعة والإرشاد الصحي. ونشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” مجموعة تصاميم إنفوجرافيك توعوية وتعريفية بالحملة. وتأتي الحملة التوعوية استكمالاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة. Advertisements

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