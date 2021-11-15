[صربيا] تصعق البرتغال وتتأهل إلى النهائيات وإسبانيا تكتفي بهدف في مرمى السويد

محمد بن مسعود - الدمام - موراتا يحتفل مع مدربه انريكي ـ مصدر الصورة REUTERS

الملعب:

ضمنت إسبانيا مكاناً لها في نهائيات كأس العالم في قطر 2022 بعد فوزها على السويد، بينما حققت صربيا مفاجأة كبيرة بالتأهل بعد فوزها على البرتغال صاحب الأرض.

وفازت إسبانيا بهدف مقابل لا شيء، سجّله ألفارو موراتا، في المباراة التي جرت في مدينة إشبيلية، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكانت إسبانيا بحاجة إلى نقطة واحدة لتضمن التأهل وانتظر جمهورها حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، كي يتمكن من الاحتفال بعد تسجيل موراتا الهدف في الدقيقة 86.

وفشلت البرتغال في التأهل مباشرة إلى النهائيات، بعد خسارة مفاجئة على أرضها أمام المنتخب الصربي، الذي خالف التوقعات بفوزه 2-1، وحجز مقعداً في النهائيات.

وكان يكفي البرتغال التعادل أو الفوز للتأهل. وتقدم فريقها منذ الدقيقة الثانية من المباراة، بهدف سجّله ريناتو سانشيز.

لكنّ اللاعب دوسان دافيتش تمكن من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. ومنح ألكسندر ميتروفيتش هدف التأهل لمنتخب بلاده بكرة رأسية، في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للمباراة.

وسيتجه المنتخبان البرتغالي والسويدي لخوض مباريات الملحق، كفرصة أخيرة للتأهل إلى نهائيات قطر.

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وانضمت إسبانيا والسويد إلى كل من فرنسا وبلجيكا وألمانيا والدانمارك، وهي الدول التي تأهلت بالفعل ضمن التصفيات الأوروبية.

وحققت إيرلندا فوزاً مهماً على لوكسمبورغ 3 -0، لتبقي على حظوظها في التأهل عبر مباريات الملحق. وانتهت المباراة بين كوسوفو واليونان بالتعادل 1 -1.

بي بي سي