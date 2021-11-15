توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ٢ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
“الوطني للأرصاد” ينبّه من سحب رعدية ممطرة على المهد ووادي الفرع
وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-15
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ٢ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
15 نوفمبر 2021 – 10 ربيع الآخر 1443
08:50 AM
تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ٢ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
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