تنبيه لـ”مركز الأرصاد”: ضباب على محافظتي الرايس وينبع

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ3 صباحًا تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.