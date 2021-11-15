تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ3 صباحًا تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
تنبيه لـ”مركز الأرصاد”: ضباب على محافظتي الرايس وينبع
وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-15
تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ3 صباحًا تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
15 نوفمبر 2021 – 10 ربيع الآخر 1443
08:23 AM
تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية
تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ3 صباحًا تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
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