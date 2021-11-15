“الهلال الأحمر” يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لفتيات واقعة الدهس بخميس مشيط

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بعسير أحمد الألمعي، تفاصيل جديدة بشأن الحادث المروع الذي وقع بشارع “المئة” بمحافظة خميس مشيط، بمنطقة عسير، حيث تعرضت فتيات للدهس من سيارة مسرعة .

وقال الألمعي ، إن فرقتي إسعاف باشرتا حـادث الدهس الذي نتج عنه إصابتان إحداهما متوسطة والأخرى بسيطة- وفقاً لـ”أخبار 24″-.

وأبان أنه تم نقل الفتاتين المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج.