إعلان سعودي بشأن وقف الحرب وانسحاب التحالف

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المملكة العربية السعودية، رسميا، موقفا جديدا بشأن الحرب المتواصلة في اليمن للعام السابع على التوالي، وانسحاب قوات التحالف العربي لدعم الشرعية من اليمن، واحلال السلام في جميع انحاء البلاد.

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مقابلة مع وكالة “فرانس 24″، مجدداً دعم بلاده للحل السياسي في اليمن. متهماً ميليشيا الحوثي الانقلابية بأنها لا تريد المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع.

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الوزير السعودي فرحان، قال في المقابلة، الاحد : “لم ننسحب من اليمن ونقدم دعماً لحكومته الشرعية وجيشه الوطني”. مضيفا: إن السعودية لطالما أكدت أنها والتحالف العربي الذي تقوده يدعمان حلا سياسيا في اليمن.

وتابع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مقابلته الصحافية مع وكالة الصحافة الفرنسية، قائلا: إن مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الرياض لا يزال على الطاولة، مردفاً: “لكن الحوثيين لا يريدون الالتزام”.

الوزير السعودي فرحان كان اعلن منتصف اكتوبر الفائت خلال مؤتمر صحفي بواشنطن إنه “ينبغي على المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين في اليمن لقبول الاقتراح السعودي بوقف إطلاق النار”.

يأتي هذا بعد عرض في مارس الماضي مبادرة سعودية لإنهاء الحرب في اليمن، تقترح وقف إطلاق نار في البلاد تشرف عليه الأمم المتحدة، وفتح مشروط لمطار صنعاء وميناء الحديدة، واستئناف للمفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين .

يشار إلى أن الحوثيون اعتبروا أن “المبادرة لم تأت بجديد”، واعلنوا رفضهم “مقايضة الملف الانساني والحقوقي بالملفين العسكري والسياسي”، مشترطين “فتحا غير مشروط لمطار صنعاء وميناء الحديدة، ووقفا شاملا للحرب، ثم الذهاب إلى مفاوضات سياسية”.