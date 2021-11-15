مقتل يمني برصاص ميلشيا الحوثي الإرهابية أمام ابنته بـ”تعز”

محمد بن مسعود - الدمام - أقدم قناص حـوثي على قـتل أب يمني رمياً بالرصاص أمام أعين ابنته، بمدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن أمس الأحد.
وفي التفاصيل ، كشفت وسائل إعلام يمنية أن المجـني عليه يُدعى أحمد العريقي وكان يجلس بجوار منزله لتباغته رصاصـة قنـاص حـوثي، وترديه قـتيلاً في الحال، مشيرةً إلى أن القـناص كان متمركزاً في معسكر الأمن المركزي.
الجدير ذكره ، أن مـليشيا الحـوثي الإرهـابية المدعومة من إيران استهدفت منذ بداية الحـرب في اليمن المئات من النساء والأطفال والمدنيين، عن طريق القـنص وزرع الألـغام.
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