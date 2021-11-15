«التحالف» يشن ضربات جوية ضد الحوثي.. وخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد للميليشيا

الرياض - محمد عبدالله - شنّت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، ضربات جوية ضد ميلشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، ‏مشيرة إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في صفوف المليشيات.‏

وقالت العربية: «التحالف يشن ضربات جوية ضد الميليشيات لدعم قوات الساحل الغربي»، مضيفة: «خسائر في الأرواح والعتاد في ‏صفوف الميليشيات الحوثية بالساحل الغربي».‏

وتابعت: «ضربات التحالف استهدفت عتادًا وعناصر الميليشيات خارج مناطق اتفاق استوكهولم».‏

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