«التحالف» يشن ضربات جوية ضد الحوثي.. وخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد للميليشيا

الرياض - محمد عبدالله - شنّت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، ضربات جوية ضد ميلشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، مشيرة إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في صفوف المليشيات.
وقالت العربية: «التحالف يشن ضربات جوية ضد الميليشيات لدعم قوات الساحل الغربي»، مضيفة: «خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الميليشيات الحوثية بالساحل الغربي».
وتابعت: «ضربات التحالف استهدفت عتادًا وعناصر الميليشيات خارج مناطق اتفاق استوكهولم».
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