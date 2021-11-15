مقطع فيديو يوثق صرخات «معنفة الخميس».. والعنف الأسري يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق صرخات معنفة مدينة خميس مشيط؛ مشيرين إلى أنها تعاني من تعنيف ‏زوجها.‏

وتفاعل الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع «تويتر»، معلقًا: «نحن متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل ‏معنا عبر الرسائل الخاصة».‏

وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد كشف عن أنواع العنف الذي يتعرض له الأشخاص ويتفاعل معه المركز؛ حيث قال: «يتمثل ‏مفهوم العنف الأسري بتعرض الشخص لأي شكل من أشكال العنف والتي تتمحور حول أنواع العنف وهي (الجسدي - النفسي - ‏اللفظي - الجنسي - الإهمال - الاستغلال)، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، نتشرف بخدمتكم وحمايتكم».‏

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