مقطع فيديو يوثق صرخات «معنفة الخميس».. والعنف الأسري يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق صرخات معنفة مدينة خميس مشيط؛ مشيرين إلى أنها تعاني من تعنيف زوجها.
وتفاعل الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع «تويتر»، معلقًا: «نحن متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة».
وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد كشف عن أنواع العنف الذي يتعرض له الأشخاص ويتفاعل معه المركز؛ حيث قال: «يتمثل مفهوم العنف الأسري بتعرض الشخص لأي شكل من أشكال العنف والتي تتمحور حول أنواع العنف وهي (الجسدي - النفسي - اللفظي - الجنسي - الإهمال - الاستغلال)، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، نتشرف بخدمتكم وحمايتكم».
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