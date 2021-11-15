سياسيون: البيان "الانهزامى" لأحزاب مأرب أكد صوابية مواقف القوى الوطنيةالرافضة للعدوان

مرة أخرى يؤكد المؤتمر الشعبى العام على مواقفه الثابتة ويزداد إيمانه بأن الثوابت الوطنية لا يمكن المساومة عليها بأى حال من الأحوال ويظهر ذلك جليا مع كل حدث يستجد فى الساحة اليمنية ويعكس مدى الارتباط الوثيق بين المؤتمريين وقيادتهم وانصارهم الذين تثبت الأيام انهم‮ ‬لن‮ ‬يكونوا‮ ‬إلا‮ ‬مع‮ ‬الوطن‮.. ‬لذلك‮ ‬لم‮ ‬يكن‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬الاخير‮ ‬بغريب‮ ‬وهو‮ ‬يضع‮ ‬النقاط‮ ‬على‮ ‬الحروف‮ ‬فى‮ ‬رده‮ ‬على‮ ‬بيان‮ ‬ما‮ ‬سمي‮ ‬بالأحزاب‮ ‬والتنظيمات‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬مأرب‮ ‬الموالية‮ ‬للعدوان‮ ‬واذنابه‮..‬هذه الأحزاب الهلامية كانت قد اقحمت المؤتمر الشعبى عنوة في بيانها ، الأمر الذي دفع بالمؤتمر وحلفائه بصنعاء لاصدار بيان رداً على ذلك البيان ، جدد من خلاله التأكيد على موقفه المبدئي والثابت ضد التحالف معتبراً أن ما تضمنه ذلك البيان ليس سوى دليل على حجم الخيانة التي ارتكبها من أصدروه بحق الشعب والوطن فهم الذين باعوا الوطن واستجلبوا التحالف وبرروا لتحالفه كل الجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها.. وقال البيان: “ان الذين يتباكون على مأرب اليوم هم من باع الوطن وساعد المحتل على دخول مأرب والمدن والأراضي اليمنية الأخرى‮ ‬ونهب‮ ‬ثرواتها‮ ‬وحولها‮ ‬إلى‮ ‬سجون‮ ‬ومعتقلات‮”..‬من جانب آخر أكد سياسيون يمنيون، أن ما سمى ببيان أحزاب مأرب الذي تتهم فيه ما تُسمى الشرعية وتحالف التحالف بالفشل السياسي والعسكري، يؤكد صوابية مواقف القوى الوطنية فى توجهاتها ورفضها للعدوان وتعرية واضحة لهم ،مشيرين إلى أن هذه الأحزاب تماهت مع التحالف وعملت على‮ ‬شرعنته‮ ‬واليوم‮ ‬تتبادل‮ ‬التهم‮ ‬فيما‮ ‬بينها‮ ‬بالخيانة‮ ‬وهي‮ ‬نهاية‮ ‬محتملة‮ ‬لكل‮ ‬خائن‮..‬خلط‮ ‬الأوراق‮ ‬الأستاذ عبدالمجيد الحنش- الأمين العام للحزب الناصرى الديمقراطي- فى قراءته لمضامين بيان مايسمى الاحزاب السياسية اليمنية في مأرب والموالية للعدوان ومن بينها ماسمي بالمؤتمر الشعبي العام في مأرب تأتي في السياق التاريخي للعدوان مشيراً إلى أن في كل مرة يقع المرتزقة في مأزق يعملون على خلط الاوراق في محاولة منهم للتنصل عن مسؤوليتهم عما حدث لليمنيين ويحدث من مجازر وجرائم حرب من قبل التحالف ومرتزقتهم.. وقال: إن البيان الذي صدر عن مايسمى الأحزاب السياسية في مأرب تأكيد على انهم ورغم انتقادهم للتحالف إلا أنهم يعبرون عن المفردات نفسها التي كثيراً مايستخدمها التحالف ومرتزقته ومحاولة تحميل بعضهم البعض الأخطاء كي يسوّقوا لليمنيين أنهم بريئون او هكذا يظنون مما تعرض له اليمنيون من حرب مستعرة وحصار وقتل واستباحة الارض والعرض خلال سبع سنوات من التحالف..وتساءل الحنش قائلاً : ” ألم يكن هؤلاء جزءاً لا يتجزأ من مؤامرة كبيرة عربية ودولية وصهيونية لشرعنة التحالف ضد اليمن، ومرحبين به لقتل اهلهم من اليمنيين بقيادة تجمع الإصلاح الذي قاد مايسمى بأحزاب المشترك في كل محافظات الجمهورية..؟!ألم يكن هؤلاء سبباً في حرمان اليمنيين من رواتبهم من خلال نقل البنك المركزي الى عدن وعملوا بكل طاقتهم كأدوات للعدوان لشن أكبر حرب اقتصادية وعسكرية ونفسية وإعلامية؟! ، ألم يعلن مرتزقة التحالف قبل شهور عن تحالف للأحزاب اليمنية المنضوية تحت إطار التحالف اسموه التحالف‮ ‬الوطني‮ ‬للاحزاب‮ ‬وهي‮ ‬نفس‮ ‬العبارات‮ ‬والمفردات‮ ‬التي‮ ‬سوقوها‮ ‬اليوم‮ ‬هي‮ ‬نفسها‮ ‬مفردات‮ ‬الامس‮..‬قطيعة‮ ‬حزبية‮ ‬ويواصل‮ ‬الحنش‮ ‬حديثه‮ ‬قائلاً‮ : ‬ويدعون‮ ‬زوراً‭ ‬وبهتاناً‭ ‬بأنهم‮ ‬الأحزاب‮ ‬اليمنية‮ ‬في‮ ‬مأرب‮ ‬وقبلها‮ ‬في‮ ‬سئيون‮ ‬وقبلها‮ ‬في‮ ‬تعز‮..‬وتابع الحنش بالقول ” الواقع يقول عكس ذلك فالإصلاح الذي يزور أسماء أحزاب وتنظيمات بأنها شريكة معه كالمؤتمر الشعبي العام والاشتراكي والناصري وغيره من الاحزاب الذي يعلم الجميع انها في خلاف وقطيعة مع الإصلاح بعد أن كشفوا خيانته وغدره بالجميع ..فأين هذا التنسيق الذي أعلن عنه في مأرب وليس له وجود في تعز والمظاهرات التي تسيّر يومياً ضد ميليشيات الإصلاح في تعز، وأين هذا التحالف لهذه الأحزاب في شبوة وفي حضرموت وفي عدن وفي غيرها من المحافظات.. فقيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء تنفي جملة وتفصيلاً – والحال نفسه مع أحزاب التحالف – أي علاقة لهم بما يسمى بالمؤتمر وحلفائه في مأرب ..وكذلك الحال بالنسبة للأحزاب الاخرى ..ألم يعلم هؤلاء أن المؤتمر الشعبي العام وكل الاحزاب السياسية والوطنية يؤكدون دائماً أنه لايشرفهم ان يكون من بين اعضائهم في المركز الرئيسي او في المحافظات أو في القرى من يعمل او يمد يده للتعاون مع التحالف بأي شكل من الأشكال وأياً كانت صفته أو موقعه الحزبي ، فهم لايمتون بأي صلة لهذه الأحزاب وكما انهم لايمتون بأي صلة للوطن برمته.. فمثل هؤلاء دورهم الأساسي هو التبرير للعدوان ولجرائمه ضد اليمنيين..الشعور‮ ‬بالهزيمة‮ ‬ويسترسل الأستاذ عبدالمجيد الحنش : “مانراه هو عبارة عن حالة من التخبط الشديد للإصلاح الذي أوشك ان يفقد كل شيء، كما أنها حالة من الشعور بالهزيمة المدوية والسقوط المروع لتحالف التحالف الذي تقوده السعودية وامريكا واسرائيل ومن مشى في ركبهم في المستنقع اليمني نتيجة الصمود الأسطوري لشعبنا اليمني وللجيش واللجان الشعبية ورجال القبائل وكل أحرار هذا الوطن الذين واجهوا التحالف بكل قوة وسطروا أروع الملاحم البطولية دفاعاً عن الوطن والأرض والعرض والدين.. فيعملون على إصلاح ما أفسده التحالف ومرتزقته من الخونة اليمنيين الذين باعوا أنفسهم للشيطان . ومحاولتهم من خلال بيانهم البائس باسم ألاحزاب السياسية في مأرب للفت انظار اليمنيين بأنهم يقاومون وبأنهم مازالوا موجودين وبأنهم اصحاب ثورة ومقاومة لمساندة التحالف وهكذا دأبهم يتباكون للمنظمات الدولية ويلبسون الحق بالباطل ويدعون أنهم يتعرضون للإبادة والتهجير بينما يعلم القاصي والداني أنهم لم يوفروا وسيلة او جهداً لقتل اليمنيين وتعذيبهم هم وتحالفهم المشؤوم ولم يسلم منهم حتى الموتى في المقابر ولا الشجر ولا الحجر ولا الحيوانات حتى عابري الطريق نكلوا بهم قتلاً وتعذيباً ناهيك عن الاخفاء القسري‮ ‬لآلاف‮ ‬من‮ ‬اليمنيين‮ ‬لا‮ ‬لشيء‮ ‬إلا‮ ‬لكونهم‮ ‬يمنيين‮”..‬واختتم الحنش حديثه قائلاً : “إن هذة الأحزاب التي تدعي أنها أحزاب سياسية في مأرب لاعلاقة لها بالأحزاب الوطنية التي تواجه التحالف منذ اللحظة الاولى وتحقق الانتصارات مع الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأحرار، وشتان بين من باعوا أنفسهم للشيطان وبين من قدموا‮ ‬أرواحهم‮ ‬دفاعاً‮ ‬عن‮ ‬الوطن‮ ‬والعرض‮ ‬والدين‮.‬أجندة‮ ‬إقليمية‮ ‬الناشط السياسي الاستاذ / سعيد الحمزي اعتبر ان مضامين بيان مايسمى بالاحزاب السياسية في مأرب هو فضيحة بكل المقاييس واعلان هزيمة ، وهو يؤكد ماذهبت اليه مواقف ودعوات المؤتمر السابقة بأنهم عبارة عن أداة لتنفيذ اجندة اقليمية ومؤامرات دولية على بلادنا وعلى المؤتمر‮ ‬بشكل‮ ‬خاص‮.. ‬مشيراً‮ ‬إلى‮ ‬ان‮ ‬المؤتمر‮ ‬صاحب‮ ‬المواقف‮ ‬الوطنية‮ ‬الذي‮ ‬غلب‮ ‬في‮ ‬كل‮ ‬المواقف‮ ‬والاحداث‮ ‬مصالح‮ ‬الوطن‮ ‬على‮ ‬مصالحه‮ ‬الذاتية‮..‬وأردف الحمزي قائلاً: ” هذه المواقف الوطنية للمؤتمر وقيادته وبالذات في التحالف الغاشم دائماً ماتفضح مساراً من مسارات إضعاف اليمن وتفتيته، حتى لاتبقى أية قوة او تكتل على حاله، ومثل هذه البيانات والمواقف تهدف ايضا الى الاساءة او التشكيك بمواقف المؤتمر تجاه التحالف‮ ‬ومايجب‮ ‬من‮ ‬مواجهة‮ ‬وتكاتف‮ ‬ورص‮ ‬الصفوف‮ ‬لمقارعته‮ ‬ومقاومته‮..‬

اصطفاف‮ ‬شعبى‮ ‬

ويضيف: هناك حالة من الاصطفاف الشعبيي الذي يحظى به المؤتمر من جهة اخرى، باعتباره كان ومازال حاملاً هموم الشعب وهموم الوطن والمشروع الوطني وحتى لا يكون هناك من يعترض مشاريعهم التآمرية وخيانتهم للوطن والشعب .. اذاً مثل هذه المواقف ليست الا دليلاً على ايغالهم في الخيانة وتكشف ان من يراهن على الخارج ويؤيد قوى الغزو والاحتلال ضد بلده دائما مصيره الخزي والهزيمة سواء في مأرب او غيرها.. وهو ما أكد عليه المؤتمر وحلفاؤه في البيان الصادر الاربعاء قبل الماضي..

واختتم الحمزي حديثه بالاشارة إلى أن المؤتمر كان عند مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه ازاء حالة التحالف ورفض اية مواقف تسيئ له او تتعمد الاساءة والتشويه لمسيرته الوطنية والتاريخية، وضرب الجبهة الداخلية التي تقارع وتقاوم عدواناً غاشماً لـ “17” دولة‮ ‬بتواطؤ‮ ‬دولي‮ ‬فاضح‮..‬

بيان‮ ‬انهزامى

د/ عارف العامري- المتحدث الإعلامي لتحالف القوى والأحزاب السياسية المناهضة للعدوان- قال : إن البيان الذي اصدرته ما تسمى بالاحزاب (السداسية) التى ترزح تحت سيطرة الاحتلال هي لفروع أحزاب ليس لها أي شرعية أو صفة قانونية لاتخاذ أية قرارات..

ووصف العامري بيان تلك الأحزاب بالانهزامي.. وأردف قائلاً: ” إن ذلك البيان هو استمرار فى فشل تلك الأحزاب وكذلك فشل قوى التحالف التى تسيّرهم ولمرتزقتهم أيضاًَ الذين هم جزء منهم ، لقد فشلوا جميعاً سياسياً وعسكرياً وإعلامياً وحتى انسانياً كما فشلوا فى إيجاد شرخ‮ ‬مجتمعي‮ ‬بين‮ ‬أبناء‮ ‬الوطن‮ ‬الواحد‮.. ‬

بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام الذي تم اقحامه في ذلك البيان هو بالطبع لا يمثله، وكان بيانه الصادر مع حلفائه رداً موفقاً عليه ووضع النقاط على الحروف ،وهو موقف وطني من قيادة المؤتمر بصنعاء التي تنصلت عنه، وهي ضد أي بيان يصدر باسم المؤتمر سواء أكان في الداخل أو‮ ‬الخارج‮ ‬ما‮ ‬لم‮ ‬يكن‮ ‬صادراً‮ ‬من‮ ‬القيادة‮ ‬الشرعية‮ ‬له‮ ‬والمتواجدة‮ ‬في‮ ‬صنعاء‮ .‬