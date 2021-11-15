محمد بن مسعود - الدمام - وصفات طبيعية جبارة للتخلص من الرؤوس السوداء المزعجة بفترة بسيطة..جربها ولن تندم

عانى بعض النساء من مشكلة الرؤوس السوداء بوجهها والتى تتسبب في شعورها بالإحراج أمام الآخرين، لذلك تحاول إخفاءها بأي طريقة من الطرق المؤقتة، ولكن يمكن علاج هذه المشكلة من خلال استخدام وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء في المنزل، من خلال تنفيذ خطوات بسيطة.

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زيت شجرة الشاي

يساعد تطبيق زيت شجرة الشاي مباشرة على المناطق المصابة في التخلص من الرؤوس السوداء سواء على الذقن أوالأنف، حيث يساعد الزيت على قتل البكتيريا، لذلك ينصح بوضع بعض قطرات من الزيت مباشرة على المناطق المصابة وتركه حتى يجف ثم غسل الوجه بالماء، أو استعمال منتجات تجميل من ضمن مكوناتها زيت شجرة الشاي مثل الصابون والكريمات.

زيت جوز الهند والسكر

كثيراً ما تظهر الرؤوس السوداء على الذقن وحول الفم، ويمكن أن تظهر على الجسم أيضاً، لذلك ينصح في هذه الحالة بالإتجاه إلى تقشير الجسم من خلال خلط زيت جوز الهند والسكر بكميات متساوية لعمل مقشر للجسم من خلال وضع الخليط على المناطق المصابة مع التدليك للتخلص من الرؤوس السوداء من خلال التقشير ثم غسل الجسم بعد ذلك.

صودا الخبز والماء

تعتبر صودا الخبز من الأشياء الأساسية المتواجدة في المطبخ والتي تساعد على علاج الرؤوس السوداء وتنظيف البشرة من خلال التخلص من خلايا الجلد الميتة ويمكن تحقيق ذلك من خلال خلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز وملعقتين كبيرتين من الماء معاً لتشكيل عجينة، ثم تدليك الوجه بالمعجون وشطفه بعد ذلك بالماء الدافئ، ثم وضع كريم مرطب كما ينصح بتكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.