محمد بن مسعود - الدمام - بشأن المستجدات في ”الجوبة” وَ ”صرواح”.. بيان جديد للحوثيين
قالت مليشيا الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من مساء الأحد، إنها تعرض لسلسلة ضربات جوية نفذتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، في محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وقالت في بيان، إن طيران التحالف استهدف بنحو تسع غارات جوية مواقع عسكرية وتجمعات للمليشيات الحوثية في مديرية الجوبة جنوبي مأرب.
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كما استهدف طيران التحالف بعدة غارات جوية تعزيزات عسكرية ومواقع للمليشيات الحوثية في مديرية صرواح غربي مأرب.
وفي وقت سابق، أعلن التحالف تنفيذ (٢٢) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيات الحوثية في صرواح والبيضاء والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح التحالف العربي أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (19) آلية عسكرية والقضاء على (80) عنصراً إرهابياً.
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