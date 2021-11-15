مندوب المملكة لدى «التعاون الإسلامي» يلتقي بممثل ألبانيا لدى المنظمة

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تحقيق أهداف المنظمة ودعمها بكافة السبل بما يعزز ويدعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء، وأهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة المتخصصة والمتفرعة والمنتمية المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي فيما يخدم العمل الإسلامي المشترك.

الدمام - شريف احمد - التقى المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني اليوم بممثل جمهورية ألبانيا لدى المنظمة سفير الجمهورية لدى المملكة سامي شيبه.

محمد يوسف

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