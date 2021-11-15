زيارة جروند برج إلى مدينتي تعز والمخا .. هل تقود إلى مشاريع أكثر كارثية؟!

ما الهدف من زيارة المبعوث الأممي السويدي هانز جروندبرج إلى مدينة تعز ومن ثم مدينة المخا؟!وما الذي تنتظره مدينة تعز بعد هذه الزيارة .. وهل تسهم زيارة جروندبرج في تقريب وجهات النظر بين اطراف ما تسمى الشرعية وأدوات قوى الاحتلال؟!أم أن هذه الزيارة ستقود تلك الأطراف لصراعات بينية فيما بينها تدمر ما لم يدمره التحالف طيلة السنوات التي شارف عامها السابع على الإنتهاء وتتسبب في تهجير الملايين من مساكنهم ومدنهم ، وتقوّض كل بوادر لتحقيق السلام الذي وعد جروندبرج بتحقيقه؟!إسئلة كثيرة اثارتها هذه الزيارة متبوعة بمخاوف من أن تقود إلى مشاريع أكثر كارثية تضر بمدينه تعز وسكانها الذين ضاقوا ذرعاً من الممارسات الإجرامية لميليشيات وعصابات حزب الإصلاح الذي يسيطر على المدينة منذ بدء التحالف من جهة وقيادات ما تسمى الشرعيه التي لا تبالي بما يلحق بالسكان من جرائم واضرار لاسيما ما سببته إجراءاتها الاقتصادية المدمرة على الاقتصاد الوطني والتي أدت إلى تدني سعر الريال إلى مستوى كارثي وما لحقه من ارتفاع للأسعار بشكل جنوني ، وزيادة معاناة المواطنين.المجتمع الدولي وعلى راسهم الأمم المتحدة وعبر مبعوثيها الأمميون طيلة السنوات الماضية لم يقوموا بأي فعل يؤدي إلى تقريب وجهات نظر الأطراف المتصارعة لما تسمى الشرعية والتي انعكست على حياة المواطن المعيشية في المناطق المحتلة ، واسهموا في زيادة الأحقاد والكراهية فيما بينهم وما يجري من مشادات واتهامات وصلت حد المواجهات المسلحة بين ميليشيات حزب الإصلاح وميليشيات المجلس الإنتقالي يكفي للتأكيد على ما نقول!ومنذ متى أصلاً فكرت الأمم المتحدة والحلفاء الرئيسيين لدولتي التحالف وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العمل على تقريب وجهات نظر كل الأطراف اليمنية وتوفير البيئة الملائمة لإنهاء كل اشكال التحالف والصراعات البينية القائمة ، فطيلة السنوات الماضية وهي تصدر البيانات التحذيرية من اشتداد الأزمة الإنسانية التي تنعكس على حياة اليمنيين وتطالب بوقف الأعمال العسكرية دون أن تتحرك على الواقع لترجمة ما تقوله بالأفعال..، بل أنها وجدت في استمرار التحالف واشتداد الأعمال العسكرية غايتها للتكسب حتى حولت الحرب في اليمن إلى مصدر لعيشها وتنمية ارباحها.!!ما الذي غيره المبعوثون الأمميون على المشهد الوطني المعيش وما يتعلق بوقف التحالف وفك الحصار ، وما الذي صنعته من تغيير يحسب لصالح الشعب ويوقف معاناتهم المتزايدة منذ قرابة سبع سنوات مضت ، وحتى متى ستستمر الأمم المتحدة ومعها مجلس الأمن في المتاجرة بالقضية اليمنية والتكسب من وراء هذا التحالف والمعاناة الإنسانية التي وصلت حدٍ لا يطاق.؟!المجتمع الدولي لا يريد للعدوان أن يتوقف ولا الصراعات البينية بين اليمنيين أن تهدأوخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين لهما اهدافهما ومشاريعهما الخاصة ؛ كما لدى السعودية والإمارات.ومن تلك المنطلقات جاءت زيارة المبعوث الأممي هانز جروندبرج إلى مدينة تعز ومن ثم مدينة المخا.. وتتشكل هنا مخاوف الكثيرين من أن هدفها إثارة صراعات بينية بين طرفي الارتزاق شبيهة ولا تقل خطورة عما حدث ولا يزال يحدث في عدن وعدد من المحافظات اليمنية الجنوبية المحتلة بين مليشيتي المجلس الإنتقالي والإصلاح الذي يقول إنه يمثل الجيش الوطني وما تسمى الشرعية.!!

اختارت الأمم المتحدة هانس جروندبرغ

كمبعوث لها إلى اليمن لا للعمل على إنهاء الحرب – كما يسميها – ، وإنما ليكرر نفس الخيبة التي سجلها غريفيث وولد الشيخ وجمال بنعمر وكل ذلك بتوجيهات الدول الكبرى التي تسيّر وتدير وتوجه هذه المنظمة ولا تريد وضع حدٍ لما يحدث في اليمن أو غيرها من الدول التي تشهد صراعاً.

لو كان لدى الأمم المتحدة نية حقيقية لحل القضية اليمنية لكانت عملت ذلك منذ وقت مبكر ، ولكنها كشفت عن حقيقة دورها التحريضي والتأجيجي ورفض كل مقترحات إنهاء التحالف وتحقيق السلام.!

وهكذا يدلل المعتدون على اليمن أنهم لا يسعون إلى السلام بقدر سعيهم لإطالة أمد التحالف واعطاء الأمم المتحدة للضوء الأخضر بارتكاب تحالف التحالف المزيد من الجرائم بحق الأطفال والشعب اليمني.

تعز تنتظرها كارثة حقيقية وهذا ما تكشف عنه مؤشرات زيارة المبعوث الأممي إليها .. ولأن العقلاء في هذه المدينة غائبون ولا يدركون طبيعة المخططات التي تحاك ضد تعز واليمن عموماً نراهم يسيرون في نفس الاتجاه الذي تريده الأمم المتحدة ومجلس الأمن.