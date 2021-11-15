محمد بن مسعود - الدمام - القوة الجبارة للمتزوجين فقط .. وصفة القرنفل السحرية التي تغنيك عن الفياجرا وتنعش حياتك الزوجية حتى لو تجاوز عمرك السبعين عام

يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية المفيدة لجسم الإنسان، فهو غني بالمعادن والفيتامينات المهمة والبروتينات المفيدة جدًا للجسم، ويستخدم منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر في معالجة الكثير من المشاكل الصحية.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن القرنفل غني بالمعادن والفيتامينات المهمة والبروتينات المفيدة جدًا للجسم، حيث يمكن مضغه على الريق أو إدخاله في وجبات الطعام الرئيسية.

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ومن المعروف أن للقرنفل استخدامات مختلفة، منها ما يتعلق بالجنس والمشاكل الجنسية التي يعاني منها بعض الرجال والنساء على حدا سواء، ورغم أنه لم يثبت علميا فوائده لمعالجة المشاكل الجنسية، إلا أن هناك معتقدات يتم تطبيقها منذ القدم في هذا الجانب، وقد اثبتت فاعليتها في بعض الحالات.

ومن خلال هذا التقرير سوف نتحدث عن أبرز فوائد القرنفل للجنس، وكيف يمكن للرجال استخدامه كبديل للمنشطات الجنسية .

فوائد القرنفل للرجال

في ما يأتي أبرز فوائد القرنفل للرجال:

1. رفع مستويات هرمون التستوستيرون

يمكن أن يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشط جنسي طبيعي، ويعزز قوة الانتصاب لدى الرجل.

للحصول على هذه الفائدة ينصح بإضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي، حيث يضيف له رائحة ونكهة مميزة، ويضمن الحصول على فوائده في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون.

يمكن إضافة المزيد من الأعشاب إلى القرنفل للحصول على نتيجة أفضل في تحسين جودة الحيوانات المنوية، وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وتشمل هذه الأعشاب: القرفة، والزنجبيل.

2. المساهمة في علاج سرعة القذف

أحد فوائد القرنفل للرجال أنه يساهم في علاج سرعة القذف، ويكون ذلك بمزجه مع بعض المكونات الأخرى ووضعه على القضيب من الخارج قبل ممارسة الجماع.

يفضل القيام بهذا الإجراء قبل ساعة واحدة من ممارسة العلاقة الحميمة، وغسل القضيب قبل الجماع.

مبدأ عمل القرنفل في هذه الفائدة قائم على تخدير العضو الذكري مما يقلل من شعوره، وبتالي يحد من سرعة القذف.

3. تعزيز الصحة الجنسية

يمكن استخدام القرنفل في علاج الاضطرابات الجنسية لدى الرجل وزيادة النشاط الجنسي، وقدرته على تحقيق الانتصاب بصورة أفضل، والسبب في ذلك مستخلص الإيثانول (Ethanol) الموجود بنسبة 50% من القرنفل.

4. الحفاظ على كتلة العظام

أحد فوائد القرنفل للرجال أنه قد يعزز القرنفل كتلة العظام وخاصةً مع تقدم العمر، حيث يحتوي على مركبات تزيد كثافة العظام وقوتها، مثل: مركب الأوجينول (Eugenol).

كما أن القرنفل غني بالمنغنيز الهام لتكوين العظام، وتعزيز صحتها، وزيادة كتلة العظام.

5. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

وجد أن القرنفل قد يساعد الجهاز الهضمي على كل مما يأتي:

تعزيز عملية الهضم.

طرد الغازات.

تخفيف القيء.

تخفيف الام المعدة.

علاج الإسهال.

تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة، والمساعدة على التئامها إن كانت موجودة.

6. امتلاك فوائد أخرى

إن فوائد القرنفل للرجال لم تنته، حيث يوجد مجموعة أخرى من الفوائد المحتملة المتمثلة في ما يأتي:

تعزيز صحة الكبد.

تنظيم مستويات السكر في الدم.

تعزيز صحة الجهاز التنفسي.

تخليص الفم من الرائحة الكريهة.

تسكين ألم الأسنان.

زيادة قوة الجسم، ومناعته.

هذه الفوائد تندرج ضمن قائمة فوائد القرنفل للرجال وللنساء على حدٍ سواء.

محاذير استخدام القرنفل:

إن فوائد القرنفل للرجال لا تعني عدم وجود بعض الأضرار، حيث يمكن أن يتسبب القرنفل في بعض الاثار الجانبية، ولذلك يجب التوقف عن تناوله والاتصال بالطبيب في حالة ظهور أي من الأعراض الاتية بعد تناوله:

صعوبة التنفس.

تورم في الوجه والشفتين أو اللسان.

التهاب في الحلق.

ألم عضلي.

تنميل في الأطراف.

ألم في المعدة.

غثيان وقيء.

زيادة معدل ضربات القلب.

الدوخة والدوار.

التعب الشديد.

فقدان الشهية.

بول بلون داكن.

براز داكن اللون.

اصفرار الجلد أو العينين.

أضرار القرنفل عند تطبيقه موضعيًا على الجلد:

مشكلات في الإنتصاب.

مشكلة في الحصول على هزة الجماع بسبب تأخر القذف بشكل مبالغ به.

حكة.

الطفح الجلدي.

ألم.

حرقة في الجلد.

أضرار القرنفل المحتملة عند مضغه في الفم:

التهاب اللثة.

تهيج الفم.

تورم اللثة.

المصدر: ويب طب