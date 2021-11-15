محمد بن مسعود - الدمام - له 5 أضرار خطيرة.. احذر الإكثار من تناول عصير الليمون

تناول عصير الليمون يفضله كثيرون، ويروجون له على أنه يحتوي على قائمة طويلة من الفوائد والتي منها منع الجفاف والمساعدة على الهضم وفقدان الوزن.

ولكن يمكن أن يكون له بعض المخاطر، عند الإفراط في تناوله، وذلك وفقا لما ورد في موقعي “insider” و”webmed”.

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1- يضر بأسنانك:

قد يؤدي شرب الكثير من عصير الليمون إلى تآكل مينا الأسنان، نظرًا لأنه شديد الحموضة، والتعرض المتكرر يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

2- يسبب مشاكل في المعدة:

يقد يسبب ماء الليمون الحموضة المعوية والغثيان والقيء، على الرغم من أن مجموعة الفوائد الواسعة له غالبًا ما تركز على صحة الأمعاء، لكن الأفراط فيه يؤدي إلى تفاقم الأمراض الشائعة مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) والارتجاع الحمضي.

وينتج ارتجاع المريء والارتجاع الحمضي عن طريق الأطعمة الحمضية، مثل الليمون، ويمكن أن يسبب حرقة المعدة والغثيان والقيء.

3- تعمل قشور الليمون كمضيف للجراثيم غير المرغرب فيها:

اعصر الليمون في مشروبك لتجنب الجراثيم على القشرة، قد ترغب في الابتعاد عن وضع شرائح الليمون في الماء عندما تكون في مطعم.

في دراسة أجريت عام 2007 من مجلة Journal of Environmental Health، اختبر الباحثون 76 عينة ليمون من 21 مطعمًا مختلفًا خلال 43 زيارة ووجدوا أن العديد من الليمون يحتوي على كائنات دقيقة، بما في ذلك بعض مسببات الأمراض.

4- تفاقم تقرحات الفم:

يؤدي ماء الليمون إلى تفاقم قرح الفم، ليس هناك ما هو أسوأ من الاستيقاظ على التهيج المؤلم لقرحة الفم المتكونة حديثًا.

على الرغم من أن القرحة تختفي من تلقاء أنفسهم في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولكن شرب الكثير من عصير الليمون قد يؤدي إلى تفاقم التقرحات.

5- علاقة بين الحمضيات والصداع النصفي:

وجد بعض الباحثين صلة بين الليمون والصداع، على الرغم من عدم وجود صلة مؤكدة، إلا أن بعض الدراسات على مر السنين اكتشفت وجود صلة بين الصداع النصفي والحمضيات.

وفقًا لموقع WebMD، قد يرجع هذا الارتباط إلى حقيقة أن الليمون يحتوي على نسبة أعلى من التيرامين، وهو أحادي الأمين الطبيعي الذي غالبًا ما يرتبط بالصداع من الفواكه الأخرى.