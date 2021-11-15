محمد بن مسعود - الدمام - هل شرب الماء البارد بعد الاستحمام يحمي من الجلطة؟ لن تصدق الاجابة

د استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور السعودي خالد النمر، على سؤال مغرد قال فيه:”هل شرب الماء البارد بعد الاستحمام في الشتاء يحمي من الجلطة؟”. وقال “النمر” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”:”ليس له علاقة”. قد يهمك ايضاً فيما وجه مغرد آخر سؤالا جاء فيه:”هل الاستحمام بالماء الساخن يسبب الجلطة؟”، فرد “النمر”، قائلا:”لا”.



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