بريطانيا قد تمدد برنامج الجرعات المنشطة المضادة لكورونا لمن هم أقل عن 50 عاما

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أن تمدد الحكومة برنامج الجرعات المنشطة من لقاحات فيروس كورونا لمن هم تحت الـ 50 عاما.

وقالت صحيفة تايمز، إن من المتوقع أن تمدد الحكومة البريطانية برنامج الجرعات المنشطة من لقاح كوفيد-19 لمن تقل أعمارهم عن 50 عاما، لخفض معدلات انتقال المرض مع اقتراب فصل الشتاء.

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وذكرت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تمنح اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين موافقتها يوم الاثنين على تمديد التطعيم. مضيفة أنه لم يتم تأكيد التفاصيل الدقيقة للفئات العمرية، وفقا لرويترز.

كانت وزارة الصحة البريطانية قالت مطلع الشهر الجاري إنها ستفتح باب الحجز للحصول على جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 قبل شهر من الموعد الذي يصبح فيه المواطنون مؤهلين لتلقي الجرعات، وذلك للمساعدة في تسريع التطعيمات قبل أشهر الشتاء الصعبة.

يعتمد رئيس الوزراء بوريس جونسون على الجرعات المعززة كركيزة أساسية لخطته الرامية إلى تجنب الإغلاق هذا الشتاء من خلال اللقاحات بدلا من قواعد التباعد الاجتماعي أو الإلزام بوضع الكمامات، لكنه تلقى انتقادات بسبب البداية البطيئة للبرنامج.

وحصل حوالي ثلاثة من كل خمسة من الأشخاص المؤهلين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما على جرعات معززة في إنجلترا، إذ حصل أكثر من تسعة ملايين شخص على جرعات معززة في بريطانيا بشكل عام حتى الآن.

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