هل حدثت هزة أرضية بالقرب من مناطق المملكة اليوم.. «المساحة الجيولوجية» توضح

الرياض - محمد عبدالله - أكد متحدث هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أن الهزة التي حدثت اليوم الأحد كانت خارج الحدود السعودية بمسافة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية» أن محطات الرصد في مركز المخاطر الجيولوجية بهيئة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لم ترصد أي هزة لا في المنطقة الشرقية ولا أي منطقة أخرى.

وفي وقت سابق نفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الأحد، حدوث أي هزة أرضية في المنطقة الشرقية.

وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية أن مركز المخاطر الجيولوجية بالهيئة يتابع على مدار الساعة جميع المناطق عبر 280 محطة رصد منتشرة في المملكة.

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