رغم مشروعه الناجح.. الشيف المطوع: لا أنصح بترك الوظيفة إلا بشرط

الرياض - محمد عبدالله - قال الشيف عبدالعزيز المطوع، إنه رغم مشروعه الناجح إلا أنه لا ينصح أي شخص بترك الوظيفة إلا إذا كان يمتلك إمكانيات ومهارة العمل الحر.

وقال المطوع، لبرنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»: «أنا لا أدعو للاستقالة لأن الاستقالة والاتجاه للعمل الحر لا يصلح لأي شخص، وأنا كان لدي صنعة، وكنت أحب العمل الحر، ولا أحب الجلوس في المكتب، أو أمارس الأمور المكتبية».

وأضاف «الفكرة كيف تحول الهواية والشغف إلى مشروع تجاري ناجح، والوظيفة التي كنت فيها لم تحقق الحلم الذي كان لدي، وكانت الوظيفة إدارية وبعيدة جدا عن المجال».

وتابع «اتخذت هذا القرار في وقت صعب، والكل يبحث عن الوظيفة، حتى الأقارب انتقدوا القرار وقالوا كيف تترك الوظيفة».

وأوضح المطوع أن أول مشروع له كان عبارة عن فود ترك شاورما، مضيفا «كنت أول أو ثاني سعودي يعمل شيف شاورما».

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. إخصائية أطفال تتبرع بجزء من كبدها لطفل لا تعرفه