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«الأرصاد»: حالة مطرية على 6 مناطق اليومين القادمين

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الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق خلال اليومين القادمين.

وأوضحت الأرصاد، في تغريدة عبر "تويتر"، أن الحالة تشمل هطول أمطار  من خفيفة إلى متوسطة اليومين القادمين على مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم وشمال منطقتي الرياض والشرقية بمشيئة الله".

وفي وقت سابق، أعلن حسين القحطاني، الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن جنوب جدة سجل سقوط أعلى كمية أمطار منذ صباح اليوم الأحد، ومازالت الفرصة مستمرة لتسجيل المزيد.

وقال "القحطاني"، في تدوينه له على "تويتر":  "جنوب جده سجل أعلى كمية أمطار والفرصة مستمرة بإذن الله على جنوب المحافظة.. والمركز سيعلن كمية الأمطار المسجلة على جدة بعد قليل".

وكان المركز الوطني للأرصاد، حذّر من استمرار الحالة المطرية اليوم الأحد على مناطق، المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والباحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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