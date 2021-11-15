إرشادات هامة من «تقويم التعليم» قبل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فيما يتعلق باختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، عددًا هامًا من

الإرشادات والتوجهيات الضرورية للاستعداد للاختبارات.

وكشفت الهيئة، أمس السبت، عن بدء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات (التربوي العام)، والتي تستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 15/11/2012 وذلك في مراكز الاختبارات التي حددتها الهيئة في مناطق ومحافظات المملكة.

إرشادات اختبار الرخصة المهنية

وحثت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قبل الخضوع لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، إتباع بعض التوجيهات الإرشادية العامة الهامة والتي تتمثل في التالي:

- يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمقرات الاختبار ومواعيده من خلال متابعة موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكتروني

- بعد التسجيل في الاختبار ستصل المتقدم على رقم هاتفه الجوال رسالة بتأكيد تسجيله ورسالة أخرى برقم الجلوس لمقعده.

- تأكد من إحضار أصل اثبات الهوية المعتمد الخاص بك.​

- احرص على أن يكون حضورك في المكان واليوم والموعد الذي سجلت فيه لدخول الاختبار.

- عند حضورك لمقر الاختبار تَوجّه إلى المسؤول عن مجموعة الاختبار الخاصة بك في لجنة الاستقبال؛ لمراجعة الأوراق والمستندات التي تحملها، والتأكد من انطباق شروط الاختبار عليك.

- سيسمح لك بدخول قاعة الاختبار وستوجَّه للجلوس في مقعد محدد لك من قَبْل.

- سيطلب منك وضع أغراضك (مثل الجوال والمحفظة والساعة والقلم) في كيس بلاستيكي وإغلاقه قبل الدخول للقاعة؛ لذا يفضل عدم إحضار الجوال للاختبار.

- بعد اكتمال دخول المختبرين للقاعة ستوزَّع كراسات الأسئلة وبداخلها ورقة الإجابة، وهي استمارة تقرأ بالماسح الضوئي؛ لذا حافظ على سلامتها. بعد ذلك وبناءً على تعليمات مشرف القاعة؛ ستقوم بالتزامن مع زملائك بتعبئة الوجه الأول (صفحة المعلومات الشخصية) من الاستمارة. والوجه الثاني هو صفحة الإجابة.

- استمع جيدًا إلى تعليمات مشرف القاعة حول كيفية تعبئتها. بعد ذلك سيسمح للجميع بفتح كراسات الأسئلة والبدء في الاختبار.

- إن كان لديك أي استفسار أو طلب مساعدة، ما عليك إلّا أن ترفع يدك ليأتي من يساعدك من المشرفين.

- جميع الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد (أ، ب، ج، د)، وينبغي عند أخذ الاختبار الورقي أن تُظلَّل دائرة الحرف المقابل للإجابة الصحيحة لكل سؤال في ورقة الإجابة بقلم رصاص من نوع HB-2، ولا يسمح أبدًا باستخدام قلم الحبر السائل أو الجاف. وستوزع أقلام الرصاص في قاعة الاختبار، ويفضل أن يـحضر المختبر معه قلم رصاص من نوع HB-2 وممحاة، احتياطًا.

- ستكون هناك قرابة ستين (60) دقيقة بين دخول القاعة وبداية الاختبار؛ لذا على المُخْتَبِر أن يكون مستعدًّا للجلوس قرابة ثلاث ساعات.

- يمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.​

وأشارت هيئة تقويم التعليم، أنه يعتمد الاختبار على الحصيلة العلمية والتجارب الحياتية والخبرة المهنية المتراكمة لدى المعلم، إضافة إلى سعة اطلاعه على مجال تخصصه، وليس على المعلومات التي يحصل عليها المختبر من المقررات الدراسية؟

وبينّت الهيئة، أنه من الضروري الاطلاع على طريقة الأسئلة وكيفية الإجابة عليها. ولا يتطلب الاختبار إجراء عمليات حسابية معقدة؛ فهو يعتمد الأرقام السهلة التي تُجْرى عملياتها ذهنيًّا أو بالطرق اليسيرة، ومما يساعد المتقدم في أداء الاختبار معرفة طبيعة الاختبار وجوانبه الدقيقة والصحيحة من على موقع الهيئة.

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