بالصور.. وزير الخارجية يزور جناحي المملكة والإمارات في معرض إكسبو دبي 2020‏

الرياض - محمد عبدالله - زار الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الأحد، جناحي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ‏المتحدة في معرض «إكسبو 2020» المقام حالياً في إمارة دبي، وذلك على هامش زيارته إلى الإمارات.‏

واطلع وزير الخارجية على أركان الجناح السعودي التي تعبر عن التطور والنهضة في المملكة بمختلف المجالات، كما استمع إلى ‏شرحٍ مفصّل عن محتوى الجناح السعودي الذي يوفّر رحلة ممتعة وإبداعية للزوار تقدم المملكة على ضوء رؤية 2030.‏

كما اطلع على جناح الإمارات الشقيقة، الذي يسلط الضوء على المحطات التاريخية وأثر العمل المشترك الذي تبنته دولة الإمارات ‏لتحقيق النمو والازدهار خلال مسيرة بنائها.‏

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