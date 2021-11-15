بالصور.. وزير الخارجية يزور جناحي المملكة والإمارات في معرض إكسبو دبي 2020‏

الرياض - محمد عبدالله - زار الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الأحد، جناحي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في معرض «إكسبو 2020» المقام حالياً في إمارة دبي، وذلك على هامش زيارته إلى الإمارات.
واطلع وزير الخارجية على أركان الجناح السعودي التي تعبر عن التطور والنهضة في المملكة بمختلف المجالات، كما استمع إلى شرحٍ مفصّل عن محتوى الجناح السعودي الذي يوفّر رحلة ممتعة وإبداعية للزوار تقدم المملكة على ضوء رؤية 2030.
كما اطلع على جناح الإمارات الشقيقة، الذي يسلط الضوء على المحطات التاريخية وأثر العمل المشترك الذي تبنته دولة الإمارات لتحقيق النمو والازدهار خلال مسيرة بنائها.
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