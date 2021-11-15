محمد بن مسعود - الدمام - ”القوات المشتركة” تعلن عن آخر مستجدات المعارك مع الحوثيين في الحديدة

كبدت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، مليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال اشتباكات خاضتها مع المليشيا في محافظة الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية في القوات المشتركة أن مدفعية القوات شنت قصفاً عنيفاً على تعزيزات ومواقع المليشيا جنوبي المحافظة خلال اشتباكات خاضتها صباح اليوم.

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وأضافت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من إعطاب عدداً من الأطقم ودبابتين وآلية مدرعة من عتاد المليشيا الحوثية، علاوة على ذلك سقط عشرات القتلى والجرحى الحوثيين إثر استهداف القوات المشتركة لتعزيزات المليشيا جنوبي الحديدة.

وكان أبطال القوات المشتركة، تمكنوا يوم أمس السبت، من قتل العشرات من مسلحو مليشيا الحوثي عند محاولتهم التقدم نحو مواقع إعادة انتشار تلك القوات جنوبي المحافظة.