أبو راس يعزي رئيس مؤتمر الحديدة بوفاة شقيقه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس برقية عزاء ومواساة إلى الحاج /عبدالجليل عبده ثابت، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الحديدة عضو مجلس النواب، واخوانه وكافة آل ثابت بمحافظة الحديدة، وذلك بوفاة المغفور له باذن الله تعالى أخيه الحاج/ سعيد عبده ثابت، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد كواحد من أبرز رجال التنمية الإقتصادية في اليمن، والذي ساهم في ارساء مداميك الإقتصاد الوطني بتأسيسه عدد من الشركات والمصانع الإنتاجية، ساهمت في تشغيل الكثير من الايادي العاملة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية.

منوهاً كذلك إلى إسهامات الفقيد الخيرية والمجتمعية، وما حظى به من مكانة رفيعة وسيرة حسنة في اوساط المجتمعات المحلية بعموم محافظات الجمهورية.

وفي برقية العزاء عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”