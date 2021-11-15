محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

عاود طيران التحالف اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظة مأرب. عاود طيران التحالف اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني أن طيران التحالف استهدف بـ9 غارات مديرية الجوبة و3 غارات مديرية صرواح. وذكر المصدر أن الغارات خلفت أضراراً في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين.

كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف يعاود قصف مأرب بـ12 غارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.