“الأرصاد” يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الحدود الشمالية والشرقية وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الحدود الشمالية أيضًا سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة حائل سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسلمي والشملي والشنان وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الديسة والوجه وأملج وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والدمام والشيبة والظهران والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.