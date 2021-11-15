شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مقاولين لإزالة المخلفات الزراعية.. وصيانة 5 جسور مشاة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للري، هشام الثنيان، لـ»اليوم» عن عمل المؤسسة على تهيئة المصارف الزراعية لاستقبال تدفق مياه الأمطار في المصارف، وشبكات تصريف مياه الأمطار التابعة للمؤسسة بشكل انسيابي وطبيعي، إضافة إلى المراقبة المستمرة على مدار الساعة لتحركات المياه وجريانها، حسب طبيعة وطبوغرافية المكان، وذلك من خلال فرق الطوارئ المجهزة بالمعدات والإمكانات اللازمة لمواجهة ما قد يحدث من المشاكل أثناء هطول الأمطار، مشيرا إلى مراقبة وتسهيل حركة التنقل داخل الواحة الزراعية، لضمان وصول المزارعين إلى مزارعهم بكل يسر وسهولة، وأن فرق المؤسسة تتفقد العبارات وغرف التفتيش المنشأة على هذه المصارف بشكل دوري، والتأكد من عمل مخارج ومداخل العبارات بصورة طبيعية.

صيانة الجسور

وحول دور المؤسسة في صيانة الجسور، وبرامج الصيانة، أكد الثنيان أنه تم خلال هذا العام صيانة 5 جسور مشاة، واستبدال جسر عبور سيارات بجسر حديدي حديث، بطول 6 أمتار، وذلك بكوادر المؤسسة، مشيرا إلى وجود برنامج صيانة تصحيحي للجسور، في حال ورود إفادة من المشرفين الميدانيين بوجود ما يستدعي ذلك، وإضافة إلى ما سبق توجد دراسة لدى قسم الهندسة والتصاميم لإعداد برنامج لتقييم وصيانة جميع الجسور التابعة للمؤسسة.

إزالة المخلفات

وكشف عن دور المؤسسة في المحافظة على نظافة الواحة الزراعية من المخلفات، وذلك بالتعاقد مع 4 مقاولين لنظافة وإزالة المخلفات الزراعية داخل أحرام المؤسسة بالواحة، موضحا أن المكاتب الفرعية بفرع الأحساء تنفذ حملات دورية للتأكد من الالتزام بإلقاء المخلفات في المناطق المخصصة، وتطبيق الغرامات المعتمدة من مجلس الإدارة فيما يخص الاعتداء على أحرام المؤسسة.

دور ريادي

وأضاف إن المؤسسة تؤدي دورا رياديا في المحافظة على نظافة الواحة الزراعية، وتتيح للمواطنين تقديم البلاغات الخاصة في حال مشاهدتهم أي تجاوزات من قبل الأفراد؛ ليتم استكمال إجراءات المخالفات حسب النظام.

خطوط حيوية

وأوضح أن المصارف الزراعية تستقبل مياه الصرف الزراعي والأمطار في واحة الأحساء بشكل مباشر، أو عبر شبكة تصريف الأمطار؛ لنقلها إلى بحيرة الأصفر، أو بحيرة التبخير بالعيون، مؤكدا أن شبكات الصرف الزراعي تعد خطوطا حيوية لهذه المهمة.

تسخير الإمكانات

واختتم بأن المؤسسة سخرت جميع الإمكانات البشرية والفنية استعدادا لموسم الأمطار، حول ما يخص المصارف الزراعية الرئيسية، وشبه الرئيسية، المكشوفة والمغطاة؛ تفاديا لحصول أي أضرار، سواء بشرية أو مادية، أثناء هطول الأمطار، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، والممتلكات العامة والخاصة.