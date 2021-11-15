شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا.. تراجع الإصابات.. والإجراءات في الاتجاه الصحيح والان نبدء بالتفاصيل
وحثت وزارة الصحة الجميع على استمرار التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا»، مبينة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة 4 لقاحات فقط؛ هي: «أسترازينيكا» و«فايزر» و«جونسون آند جونسون» إضافة إلى لقاح «موديرنا».
وأوصت بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنعها، خصوصا أن الوباء لا يزال يظهر في شكل متحورات جديدة، حيث أضافت المملكة حزمة من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى تقليل أعداد المصابين وزيادة أعداد المتلقين للقاح.
جرعة أولى
24,400,669
جرعة ثانية
22,000,347
جرعة منشطة
309,019
كبار السن
1,710,140
98 %
نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة
إجمالي المتعافين
538,274
الحالات النشطة
2,135
إجمالي الحالات
549,222
إجمالي الفحوصات
30,799,682
الوفيات
8,813
مقارنة الإصابات بالفترة من 1 - 14 نوفمبر عامي 2020 - 2021
2020
1 374
2 381
3 473
4 426
5 450
6 436
7 407
8 363
9 392
10 471
11 394
12 311
13 441
14 349
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2021
1 49
2 45
3 49
4 45
5 43
6 42
7 40
8 43
9 49
10 38
11 43
12 45
13 44
14 30
أخصائية: لا تعارض بين لقاحي «كوفيد - 19» والأنفلونزا الموسمية
قالت أخصائية علم أمراض الدم بمستشفى الملك فهد الجامعي د. حنان الدعيلج إن مبادرات التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية العام الماضي حققت نجاحا مشهودا أحدث انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات وحدة الأعراض والمضاعفات، وخصوصا حالات الإصابة بالتهاب ذات الرئة والذي يحتاج في كثير من الأحيان إلى تنويم لتلقى مضادات حيوية بالوريد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الحاجة للعناية الطبية المركزة، وأثبت لقاح الأنفلونزا الموسمية فاعليته لعدة سنوات، والأعراض الجانبية المصاحبة للتطعيم خفيفة لا تتعدى أعراض تلقي أي لقاح آخر، وتستجيب في غالبيتها للمسكنات المعروفة، كما أنه آمن لجميع الفئات بما فيها الأطفال والنساء الحوامل.
وأوصت جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية، لا سيما كبار السن والمصابين بأمراض صدرية مزمنة كالربو إلى جانب المبادرة لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح «كوفيد - 19»، مؤكدة عدم التعارض بين اللقاحين، وأشارت إلى أن المملكة تسير في خطوات نحو الطريق الصحيح للوصول إلى بر الأمان.