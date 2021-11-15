شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا.. تراجع الإصابات.. والإجراءات في الاتجاه الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من 46,7 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق مجانا للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في المملكة.

وحثت وزارة الصحة الجميع على استمرار التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا»، مبينة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة 4 لقاحات فقط؛ هي: «أسترازينيكا» و«فايزر» و«جونسون آند جونسون» إضافة إلى لقاح «موديرنا».

وأوصت بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنعها، خصوصا أن الوباء لا يزال يظهر في شكل متحورات جديدة، حيث أضافت المملكة حزمة من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى تقليل أعداد المصابين وزيادة أعداد المتلقين للقاح.

جرعة أولى

24,400,669

جرعة ثانية

22,000,347

جرعة منشطة

309,019

كبار السن

1,710,140

98 %

نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة

إجمالي المتعافين

538,274

الحالات النشطة

2,135

إجمالي الحالات

549,222

إجمالي الفحوصات

30,799,682

الوفيات

8,813

مقارنة الإصابات بالفترة من 1 - 14 نوفمبر عامي 2020 - 2021

2020

1 374

2 381

3 473

4 426

5 450

6 436

7 407

8 363

9 392

10 471

11 394

12 311

13 441

14 349

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2021

1 49

2 45

3 49

4 45

5 43

6 42

7 40

8 43

9 49

10 38

11 43

12 45

13 44

14 30

أخصائية: لا تعارض بين لقاحي «كوفيد - 19» والأنفلونزا الموسمية

قالت أخصائية علم أمراض الدم بمستشفى الملك فهد الجامعي د. حنان الدعيلج إن مبادرات التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية العام الماضي حققت نجاحا مشهودا أحدث انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات وحدة الأعراض والمضاعفات، وخصوصا حالات ‏الإصابة بالتهاب ذات الرئة والذي يحتاج في كثير من الأحيان إلى تنويم لتلقى مضادات حيوية بالوريد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الحاجة للعناية الطبية المركزة، و‏أثبت لقاح الأنفلونزا الموسمية فاعليته لعدة سنوات، والأعراض الجانبية المصاحبة للتطعيم خفيفة لا تتعدى أعراض تلقي أي لقاح آخر، وتستجيب في غالبيتها ‏للمسكنات المعروفة، كما أنه آمن لجميع الفئات بما فيها الأطفال والنساء الحوامل.

وأوصت جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية، لا سيما كبار السن والمصابين بأمراض صدرية مزمنة كالربو إلى جانب المبادرة لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح «كوفيد - 19»، مؤكدة عدم التعارض بين اللقاحين، وأشارت إلى أن المملكة تسير في خطوات نحو الطريق الصحيح للوصول إلى بر الأمان.