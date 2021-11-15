شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية بجنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف، أنه جرى تدمير وإزالة ما مجموعه 207 ألغام بحرية نشرتها الميليشيا الحوثية عشوائيا، مشددا على أن الألغام البحرية الإيرانية الحوثية تهديد خطير للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

من جهته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين، عن إدانته الشديدة للمحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية لتهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر. وأكد خطورة الممارسات الحوثية، التي تهدد حركة الملاحة والتجارة.