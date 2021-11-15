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وزير الخارجية يزور جناحي المملكة والإمارات بـ «إكسبو 2020»

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الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أمس، جناحي المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو 2020 المقام حالياً في إمارة دبي، وذلك على هامش زيارة سموه إلى الإمارات. واطلع سموه على أركان الجناح السعودي، التي تعبر عن التطور والنهضة في المملكة بمختلف المجالات، كما استمع إلى شرحٍ مفصّل عن محتوى الجناح السعودي الذي يوفّر رحلة ممتعة وإبداعية للزوار تقدم المملكة على ضوء رؤية 2030. كما اطلع سموه على جناح الإمارات الشقيقة، الذي يسلط الضوء على المحطات التاريخية وأثر العمل المشترك الذي تبنته دولة الإمارات لتحقيق النمو والازدهار خلال مسيرة بنائها.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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