شكرا لقرائتكم خبر عن 873 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، 873 مخالفة خلال الفترة من 2 - 8 / 4 / 1443هـ. وتصدرت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ 333، تلتها منطقة الرياض بـ243، ثم منطقة المدينة المنورة بـ136، ومنطقة الشرقية بـ 51، ومنطقة تبوك بـ 42، ومنطقة حائل بـ 27، ومنطقة الباحة بـ25، ومنطقة القصيم بـ6، ومنطقة عسير بـ5، ومنطقة الجوف بـ3، ومنطقة جازان بـ2، بينما لم تسجل منطقتا نجران والحدود الشمالية مخالفات.