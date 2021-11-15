شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة يشهد فعاليات معرض دبي للطيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، حضر، أمس، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، فعاليات «معرض دبي للطيران» في دورته الـ 17. واطلع رئيس هيئة الأركان على أحدث الفرص في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، ومن ضمنها عدد من الشركات السعودية

والتقى «الرويلي» بفريق الصقور السعودية المشارك في فعاليات معرض دبي الدولي للطيران، مقدماً شكره وتقديره لعروضهم المميزة. كما التقى «الرويلي»، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها على الصُّعُد كافة، وخاصة ما يتعلق بالجانب العسكري والدفاعي، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.