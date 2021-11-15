شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات نوعية تستهدف «الحياد الكربوني» وتمكين الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض ملتقى الأفكار والحلول الإبداعية الذي نظمته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أمس، مجموعة من المبادرات التطويرية التي تستهدف رسم التوجهات البحثية المستقبلية لصناعة التحلية، بما يواكب رؤية المملكة 2030 ويحقق مستهدفاتها الطموحة، لا سيما فيما يرتبط بمبادرات السعودية الخضراء وتعزيز فرص الابتكار.

وناقش المشاركون والخبراء الأفكار الإبداعية والمبادرات التي عُرضت ضمن أعمال وجلسات الملتقى، الذي رعاه معالي محافظ المؤسسة م. عبدالله العبدالكريم، وتمركزت محاور اللقاء على مبادرات معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية في تحقيق مبادرة الحياد الكربوني الصفري (zero carbon footprint)، وإنتاج الهيدروجين الأخضر (Green Hydrogen)، مستفيدة من البنية التحتية العالية التي تتمتع بها المؤسسة في منظومات إنتاجها، وفرص توافر الكربون الذي يمكنها من الجاهزية لتدوير الكربون وتخزينه وإنتاج الهيدروجين الأخضر من مياه التحلية المقطرة باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ونوه المدير التنفيذي للمعهد د. أحمد العمودي لأهمية الابتكار والتكامل بين المعهد وقطاعات المؤسسة الأخرى لتحقيق استدامية المؤسسة في الابتكار.

واستعرض المشاركون خلال جلسات الملتقى الابتكارات في عدد من المجالات التي تعزز تطوير صناعة التحلية، منها مشروع إنتاج الهيدروجين من خلال نظام هجين لوحدة تناضح عكسي تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية في الشمال الغربي من المملكة، ومبادرة الاستفادة من الوحدات الحرارية القائمة في تدوير الكربون وإنتاج الهيدروجين الأخضر، من خلال استغلال مياه التقطير (Distillate) عالية النقاوة لرفع جودة الهيدروجين المنتج، ومن المبادرات الهامة التي تناولها الملتقى مبادرة تطبيق الذكاء الاصطناعي في منظومات إنتاج المؤسسة، حيث يعمل معهد الأبحاث مع مختبرات وزارة الطاقة الأمريكية (DEO) على مشروع تطوير حساسات ذكية وطابعة ثلاثية الأبعاد من شأنها تخفيض الكلفة التشغيلية وتصنيع مكونات التحلية بأسعار اقتصادية.

وتطرق الباحثون إلى إمكانية خفض الطاقة الكهربائية في المحطات المستقبلية إلى أقل من 2 كيلو واط بالساعة لكل متر مكعب باستخدام طرق حديثة وابتكارات جديدة، من شأنها المساهمة في تقدم صناعة التحلية عالمياً.

وتناولوا التقنيات الابتكارية في المستقبل ودور الطبيعة وتوظيفها في خدمة صناعة التحلية، وكشف الباحث عبدالله البلادي عن مبادرة التحلية المغمورة (underwater desalination) التي لا تتطلب معالجة أولية ولا مأخذ مياه، وتستهلك أقل كمية من الطاقة مستفيدة من الضغط الطبيعي تحت البحار.