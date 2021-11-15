شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر سعودي دولي للسلامة والصحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي «المؤتمر السعودي الدولي للسلامة والصحة المهنية 2021م» الذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من 15 - 17 نوفمبر 2021م، في العاصمة الرياض.

ويعد المؤتمر خطوة مهمة للإسهام في نشر الثقافة الوقائية لدى الأفراد والمنشآت، ورفع مستوى الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل، وإتاحة الفرصة لأصحاب العمل والعاملين والجهات المختصة والمهتمين للإفادة من التجارب الدولية والمحلية المشاركة في المؤتمر، وتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل بين الجهات والأفراد المهتمين، وتكوين مبادرات خلاقة ترتقي بعالم الأعمال وتسهم في التقدم الاقتصادي والرفاه.

وستتناول محاور المؤتمر التوجهات الدولية الحديثة لتعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، واستخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة في تطوير مستويات السلامة والصحة المهنية داخل بيئات العمل، والصحة المهنية والعوامل النفسية وأثرها في سلامة وصحة العاملين، ودور القطاع الخاص وتجاربه في تطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية، وإدارة المخاطر من منظور السلامة في أماكن العمل.

كما يقدم المؤتمر تجربة مميزة للمشاركين عبر أجهزة محاكاة السلامة والصحة المهنية، وشاشات عرض لأفلام توعوية تعزز رسائل المؤتمر في السلامة والصحة المهنية، وعروضاً تفاعلية حية، وحلقات نقاش مختصة، ومنصة تفاعلية لزيارة المعرض افتراضياً، والتنقل بين قاعاته وحضور أوراق وورش العمل التي يتحدث فيها خبراء ومختصون من أنحاء العالم.