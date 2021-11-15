شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات ذكية وتقنية لقاصدي الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدّم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الخدمات الذكية والتقنية لقاصدي الحرمين الشريفين، وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة وتطويرها لضيوف بيت الله الحرام، وتوفير سبل الراحة لهم.

ويعمل الروبوت التوجيهي الذكي، على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن أسئلة السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، كل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد، ويدعم الروبوت 11 لغة.

كما تقدم «خدمة مقرأة الحرمين الشريفين» التي تقوم بتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في جميع أنحاء العالم من خلال استخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البثّ من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم، والحصول على شهادات وإجازات بالسند المتصل، تضم 6 لغات، فضلًا عن «التوعية الرقمية» وهي تحوّل رقمي للتوعية يسهل على القاصدين تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة ، كما أطلقت «المصحف الذكي»، وتطبيق «وليطوّفوا».