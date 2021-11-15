شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطلع على تحضيرات اجتماع «روسيا والعالم الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة أمس، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، فهد أبو النصر.

واستمع سموه إلى شرح عن تحضيرات وزارة الخارجية لاستضافة اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» تحت شعار «الحوار وآفاق التعاون»، الذي تستضيفه مدينة جدة يوم الأربعاء التاسع عشر من الشهر الجاري الموافق 24 نوفمبر الحالي.

ويأتي الاجتماع في إطار مبادرة المملكة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، حيث تستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008م.

حضر اللقاء أمين عام اللجنة المنظمة للاجتماع، السفير سلطان السلطان وأعضاء اللجنة.