شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لـ «عالمي» السكري في قيادة القوات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات، أمس، حملة اليوم العالمي للسكري والأسبوع الخليجي للسكري، بمشاركة «وزارة الصحة - الشؤون الصحية لمنطقة الرياض» و«قيادة القوات المشتركة - مركز الإسناد الطبي المشترك» و«الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع - مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية»، وتستمر الحملة ثلاثة أيام.

واشتملت الحملة التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للسكري، على ثلاثة أفرع رئيسية: «التثقيف الصحي» و«الحمية والتغذية» و«التمريض».