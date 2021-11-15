شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الأخوية مع نظيره البحريني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أمس، وزير خارجية مملكة البحرين د. عبداللطيف الزياني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر صير بني ياس المقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.