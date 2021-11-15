شكرا لقرائتكم خبر عن دورة «تأسيسية» للقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني د. جلال العويسي، أمس، برنامج الدورة التأسيسية للقانون الدولي الإنساني في القاعة الرئيسية بمقر الهيئة.

وأوضح العويسي أن البرنامج الذي يستمر لخمسة أيام يستهدف العسكريين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي، إضافة إلى العاملين في الهيئات والمنظمات الحكومية والإنسانية وأساتذة الجامعات والأكاديميين.

وأكد أن البرنامج يهدف إلى تعريفهم بمفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره، وتزويدهم بالمعارف المتعلقة بنطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني وآلية تنفيذه والمعارف المتصلة بالمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، إلى جانب المعارف اللازمة لرصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني.