شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 115 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت بلدية محافظة النعيرية، أمس الأول، 115 كيلو جراما مواد غذائية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مستودع يستخدم لتحضير أطعمة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكد رئيس بلدية محافظة النعيرية م. نايف الرجباني، استمرار تكثيف الجولات التفتيشية للتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالنظافة العامة والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة تتوافر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة.

وأشار إلى أن مراقبي قسم صحة البيئة في إدارة الخدمات بالبلدية، صادروا وأتلفوا 115 كيلو جراما مواد غذائية بمستودع غير مرخص وغير مطابق لأدنى الاشتراطات الصحية، وثبوت فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف إن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في عدم صلاحية المواد للاستهلاك الآدمي، وعدم ترخيص المستودع ومخالفة الشروط الصحية العامة، وتدني مستوى النظافة العامة ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم وجود شهادات صحية ووجود مواد مجهولة المصدر.

ودعا م. الرجباني الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات «940».