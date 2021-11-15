شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم منسوبي شرطة تاروت ضد «الإنفلونزا الموسمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مستشفى عنك العام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، حملة لتطعيم منسوبي شرطة تاروت، وغرفة الشرقية بالقطيف، ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك بهدف ضمان استدامة التطعيم، كون اللقاح الأداة الأكثر فعالية في العالم لوقاية جميع أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم وأعمارهم.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار «اللحظة اللي ما تتمناها»، تستهدف الفئات الأكثر تأثرا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدة أن التطعيم آمن ومجاني ولا توجد له آثار جانبية تذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

وأشارت إلى أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال.`